"Vivimos una transformación cultural"

Diego Salama, Head de Tecnología y Operaciones de Santander Argentina, analizó cuáles fueron los principales desafíos y reveló los secretos de la transformación digital que se llevó a cabo dentro del banco. En ese sentido, remarcó: “En lugar de transformación digital, tendríamos que llamarlo transformación cultural. Es un tema de foco y de dinámica de trabajo en equipo”.

Al analizar los vectores por los cuales lideró el proyecto, Salama detalló: “Primero, entender que la banca por primera vez en muchísimos años se tiene que transformar, porque están entrando otros jugadores con otra agilidad a competir en el mismo mercado. Sabiendo eso, es intentar poner foco en las distintas prioridades, dedicar el esfuerzo a aquellas iniciativas que puedan marcar una diferencia. Atraer el talento, es un vector de la transformación cultural, y generar dinámicas, alinear objetivos, incentivos, enfocarnos en las necesidades de nuestro clientes. Y tomar decisiones basados en datos. Esos son los vectores de transformación y pensando siempre que somos todos un mismo equipo”.

Para explicar la necesidad de transformación que debía afrontar la banca en general, Salama sostuvo que, dada la aparición de nuevos competidores más ágiles, atravesaba “un momento Kodak, o un momento Blockbuster”. “Es una industria que creo que está amenazada si no evoluciona. Y en Santander me encontré con un equipo dispuesto a atravesar la transformación, que a veces es un camino doloroso, aunque también es gratificante”, remarcó, y detalló los principales cambios que aplicó: “Pedí reducir la cantidad de proyectos: teníamos 600 iniciativas y lo bajamos a 30; cambiar el rol de IT y cómo se relacionaba con el resto del negocio; y un tercer factor muy importante, que fue atraer nuestro propio talento de IT. Cuando ingresé al banco, el 90% de los desarrollos eran tercerizados, el equipo propio era un porcentaje muy bajo de programadores. Un poco me asuste cuando vi eso, el tiempo de los proyectos eran eternos”.