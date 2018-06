"La sustentabilidad implica una gran herramienta para atender el doing business actual"

El primer panel del Foro de Desarrollo Sustentable, realizado en el predio ferial de La Rural, el 31 de mayo fue un espacio, denominado Sustentabilidad versus Rentabilidad. Allí se remarcó la idea de que el desarrollo sostenible tiene impacto de manera directa no sólo en la reputación de una compañía sino también en los resultados del negocio.

Bajo la moderación de Flavio Cannilla, editor General del grupo de revistas Apertura y Suplementos, del panel participaron:Sebastián Bigorito, director ejecutivo del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), Luis Ulla, director del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE) y Carlos March, periodista y director de comunicación estratégica de Fundación Avina.

Para Bigorito, si una empresa tiene en cuenta que hacer negocios en la sociedad actual tiene cada vez más complejidades, con sociedades más activas, con mayores niveles de militancia y visibilidad de sus acciones, la sustentabilidad implica una gran herramienta para atender ese doing business actual. Es decir, continuó el vocero, que la competitividad y la rentabilidad puede ser erosionada por una política de sustentabilidad y a la inversa, una buena política de sustentabilidad puede ayudar a la competitividad y a la gestión de riesgos. En este sentido, el primer orador expresó:"la rentabilidad y la sustentabilidad no se complementan, sino que una de las partes esenciales de la competitividad es la sustentabilidad".

Según Luis Ulla, a mayor inserción global, más alto es el umbral de comprensión del valor estratégico de la sustentabilidad colocada en la visión del negocio. "Lo que vemos hoy es que no solo alcanza con la calidad y el precio de un producto para exportarlo, sino que debe contar con trazabilidad social y ambiental asegurada. Esto impone un desafío, pero cuando se coloca a la sustentabilidad en primer lugar, se gana en oportunidad y en liderazgo", destacó Ulla.

En la misma línea, el referente del CEADS remarcó durante el panel que hay una vinculación histórica entre el las empresas locales y la agenda a nivel internacional. Dijo: "Esta tendencia a prestar atención a lo que sucede en el mundo es lo que explica que las empresas argentinas estén bien posicionadas en la carrera por la sustentabilidad".

Carlos March, periodista y Director de Comunicación Estratégica de Fundación Avina, expuso que la rentabilidad y sustentabilidad no deben plantearse como un versus sino como complementos. "Sin embargo, para quienes toman las decisiones de inversión aún son conceptos contrapuestos. Desde el paradigma de la rentabilidad la decisión de invertir sigue siendo económica. Si esto genera dignidad humana o tiene un impacto en el medio ambiente, no tiene aún tanto sentido", desarolló March. Sin embargo, el referente de Fundación Avina, señaló: "el paradigma inverso, el de la complementariedad entre sustentabilidad y rentabilidad, es producir servicios útiles".

Vinculado con lo dicho, durante el panel March se refirió a la importancia de la nueva generación de empresarios. Agregó: "los sub 40 plantean su rol de empresarios desde un paradigma donde la sustentabilidad está incorporada a su lógica de trabajo diario y donde también incorporan temáticas de inclusión social. El rol de los que tenemos más de 40 es acompañar a esos jóvenes para que aceleren su llegada a los espacios de toma de decisión y para poder generar transformaciones en los ámbitos donde ya actúan".

Y seguió: "es importante empezar a mezclar generaciones y crear la institucionalidad necesaria. De ese modo, quienes no se apropien de las lógicas de la sustentabilidad, no les va a quedar más remedio que ingresar porque hay reglas de juego que te llevan a eso. Por último, es importante empezar a entender las variables que generan que un producto sea sustentable: por un lado, es el precio el que hace que algo sea inclusivo. Por otro, la obsolescencia programada del mismo".

En términos de desafíos en materia de sustentabilidad, para el Director de CEADS pasa por la falta de indicadores de gestión, resultados y impacto. Comentó; "no debemos quedarnos en campañas, sino que debemos pasar a los indicadores. Este sería un siguiente paso, no solo en Argentina, sino en el mundo".

Vinculado con ello, para Ulla una de las dificultades que tienen las empresas en Argentina es la transversalidad. Desarrolló: "La sustentabilidad no puede ser sólo tema de un área de la compañía. Es algo corporativo, de todas las áreas de gestión". Bigorito complementó: "El área de sustentabilidad tiene que vender el tema de tal manera para que deje de ser del área. El éxito es cuando el área se agota, cuando ya no hay una 'gerencia de sustentabilidad'. Mientras la sociedad civil siga viendo a la empresa como mera productora de bienes y servicios, pero no se la vea como un actor social, tampoco va a hacer una demanda o una presión de afuera hacia adentro. La sustentabilidad es la convicción, pero también la presión de los distintos actores sociales".

Para concluir, los oradores mencionaron al capital social, económico, ético y ambiental como los indicadores claves de la sustentabilidad, y remarcaron la importancia de invertir en medición del impacto de los programas que se implementen.