"Estamos desperdiciando talento al no poner a las mujeres en los procesos de toma de decisiones"

El rol del Estado en pos de lograr la paridad de género, los desafíos que aún se presentan más allá de los avances y la importancia de “tender redes”, fueron algunos de los conceptos que dejó durante su exposición Carolina Barone, Directora General de Relaciones Federales y Productivas de la Ciudad de Buenos Aires.

“La visión que tenemos desde el Gobierno de la Ciudad es pensar una ciudad más igualitaria, una ciudad donde ser mujer no sea un obstáculo para desarrollar todo el talento y todo el potencial en el lugar que sueñen. Que cada una sea lo que quiera ser, pero que ser mujer no sea un obstáculo”, sostuvo Barone, quien remarcó que todavía hay barreras por superar: “Vemos que todavía hay obstáculos. Y hay evidencias. Trabajamos con datos que nos permiten tomar decisiones, invertir recursos en función de las brechas reales existentes. Sí hay obstáculos: sabemos que las mujeres tenemos un 20% de brecha en la participación laboral formal; un 27% en la brecha salarial. En Argentina 2 de cada 3 mujeres asesinadas son por violencia de género. En la toma de decisiones, sólo el 3% de los directorios en Argentina están presididos por mujeres. Hay mucha agenda todavía por construir de igualdad. Los datos por ahora dicen que tenemos mucho camino por recorrer. En ese camino, lo importante son las decisiones políticas de los Estados y en el ámbito del sector privado. No existe derribar barreras históricas y culturales, solamente desde un lugar. Tiene que ser en la articulación entre el sector público y el sector privado”.

En ese sentido, la funcionaria porteña contó algunas de las medidas empleadas por el Gobierno de la Ciudad: “Existe el Sello Mujer, que es un sello para que las compras y contrataciones de la Ciudad prioricen o ponderen mayor aquellas empresas que son presididas por mujeres, o tienen mayor participación en los directorios de mujeres, porque lo que vimos es que sólo el 25% de las empresas que contrataba el Gobierno, eran encabezadas por mujeres”. También mencionó otras iniciativas, como créditos para mujeres emprendedoras y un programa que busca vincular mujeres líderes de la Ciudad con otras de la matriz productiva nacional.

En materia género, sostuvo Barone, la pandemia “recrudeció las desigualdades estructurales ya existentes a puntos graves”. “Recrudeció la violencia de género. Por otra parte, en el caso de la autonomía económica, las mujeres debido a lo que llamamos la economía del cuidado (que son 96 millones de horas que le dedicamos a la economía del cuidado y no está remunerado), también empieza a ser parte en la mesa de discusión. Eso es una oportunidad: visibiliza una problemática invisibilizada, y al mismo tiempo es una oportunidad laboral”, remarcó.

De todas formas, la funcionaria sí destacó que a partir de la pandemia se crearon redes, “que trascienden los kilómetros y que une puentes con mujeres de todo el país”. “Cuando empezás a construir redes, te das cuenta que la desigualdad de género es un problema global. Hay iniciativas de otros lados que pueden servir acá. De eso se trata: de diálogo, potenciar en red, potenciar el liderazgo, porque sabemos que las organizaciones, los gobiernos que no aprovechen el 100% del talento de toda su población, están perdiendo. Si lo quisiéramos ver en términos de eficiencia, estamos desperdiciando talento al no poner a las mujeres en los procesos de toma de decisiones”, remarcó

Barone destacó también la importancia de que más mujeres ocupen lugares de decisiones en el Estado. “Eso no va a ser natural, porque hay lugares donde se disputa poder. Cuando se disputa poder, no es muy natural. Entonces ahí hay que empezar a tejer alianzas. No se trata de querer algo que no nos corresponde, lo queremos porque somos el 50% de la población. Y es interesante pensarnos en red. Mi sueño es apuntar a ese objetivo mayor, que trascienda a ese árbol, que es el cargo, para realmente construir igualdad. Para que no sea tan difícil llegar a las generaciones que viene, a donde hemos llegado”.