El dólar cotiza a 17.91 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 29 de diciembre de 2025.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.00% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.93 pesos y un mínimo de 17.9 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.40%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.17%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. Sin embargo, hubo un par de días en los que se mantuvo estable, lo que sugiere cierta resistencia en el mercado. A pesar de estos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una presión a la baja en la cotización.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.45%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.01%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, con un dato de 1, lo que indica que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en diversas áreas económicas.

La tendencia positiva del Dólar puede ser un reflejo de factores como la estabilidad económica o cambios en la política monetaria, lo que genera expectativas favorables entre los inversionistas.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.