Crece la desconfianza en los Tribunales

A partir de las críticas del presidente Mauricio Macri sobre los privilegios de la Justicia y su falta de eficiencia, los asuntos de uno de los poderes menos cuestionados del Estado comienzan a salir a la luz. La primera impronta es la gran desconfianza ciudadana en la Justicia. Una encuesta reciente de la consultora Voices!, junto a cinco universidades privadas, por ejemplo, sostiene que ocho de cada 10 argentinos desconfían del sistema judicial. Porcentajes similares arrojó una encuesta de Isonomía, de 2015, según la cual 77% de los encuestados demostró tener una imagen "regular" (39%) o "negativa" (38%), mientras que solo el 20% tenía una valoración "positiva".

Según los datos de Voices!, en la Argentina la mayoría de la población (77%) no se siente protegida por el sistema judicial, percepción que crece entre las mujeres (80% vs 75% de los hombres) y los menores de 50 años (80% vs 72% de los mayores de esa edad). Una proporción similar (79%) entiende que el sistema es ineficiente, percepción que tiende a crecer a menor edad, nivel socioeconómico y en el interior. Además, nueve de cada 10 argentinos creen que el sistema judicial no es igualitario en el país (89%), principalmente en sectores medios y medio-altos, y fuera de la CABA.

En términos generales, los resultados del estudio, al que tuvo acceso El Cronista, muestran que se ve a la Justicia como un sistema ineficiente (79%); casi siete de cada 10 piensan que los jueces están influenciados; los principales problemas que la población percibe son la corrupción y la excesiva lentitud en la resolución de litigios; y existe baja información sobre temas legales.

El estudio, realizado junto a la Universidad Austral, UB, UP, USAL, UCES y Fundación UADE, fue diseñado para que tenga alcance nacional y se buscó analizar más allá de los prejuicios sociales, los aspectos particulares inherentes al funcionamiento y dinámica del subsistema judicial. En este sentido, salieron a la luz percepciones que contrastan las opiniones con algunos hechos fácticos. Por ejemplo, la mayoría de quienes estuvieron en litigios judiciales evaluó positivamente la forma en que se resolvió su litigio (seis de cada 10). En contraste, un porcentaje significativo de la población que declaró que "no siempre debe obedecerse la ley".