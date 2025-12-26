Para terminar el año y dar la bienvenida al 2024 de la mejor manera, una excelente opción es realizar una escapada o viaje relámpago a alguno de los hermosos pueblos de España.

Jarandilla de la Vera es uno de estos encantadores pueblitos. Situado en la Comarca de la Vera en la provincia de Cáceres, este lugar cuenta con un entorno natural privilegiado rodeado de sierras y ríos.

Escapadas: el pueblo de Extremadura que está rodeado de castillos y paisajes espectaculares. (foto: Pexels).

Descubre lo mejor de Jarandilla de la Vera

Este pueblo situado en la comunidad autónoma de Extremadura ofrece una variedad de sitios históricos y espacios naturales ideales para disfrutar al aire libre junto al río.

Entre las construcciones medievales más destacadas se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de la Torre, erigida en el siglo XIV , que aún funciona como campanario en la actualidad.

Entre los puntos turísticos recomendados se destacan el Castillo de Jarandilla de la Vera, la capilla de la Virgen de Sopetrán y la Picota de Jarandilla, donde se ejecutaban a los condenados por las sentencias de los feudales de la época.

El lugar ideal para disfrutar del aire libre es el paraje de la Garganta Jaranda, que cruza el Puente Parral y ofrece unas hermosas piscinas naturales rodeadas de vegetación.

La Reserva Natural Garganta de los Infiernos, el Parque Regional de la Sierra de Gredos y el Parque Nacional de Monfragüe son otras alternativas para explorar la rica fauna y flora de la zona.



Además, la Ruta de los Puentes es un recorrido circular perfecto que dura menos de dos horas y permite apreciar todos los ríos del pueblo.

¿Cómo acceder a Jarandilla de la Vera?

Los visitantes que deseen llegar a este encantador pueblo de Cáceres desde el centro de Madrid en vehículo particular deberán realizar un trayecto de aproximadamente dos horas y media por las carreteras A-42 y A-5.