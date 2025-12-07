Es uno de los castillos mejor conservados de España, puedes recorrerlo por dentro y tiene una historia impactante. Fuente: Wikimedia.

Los ciudadanos que piensan en una buena escapada en cualquier momento del año saben que cuentan con pueblos maravillosos en España, además de todas las ofertas que las grandes ciudades tienen a lo largo y ancho del territorio.

Asimismo, esas localidades lindas que se distribuyen en las provincias españolas suelen ser muy tranquilas, pero también albergan atractivos interesantes para que los diferentes tipos de turistas que hay elijan lo que más les guste para sus escapadas.

Por ejemplo, quienes son afines a la edad media y a las construcciones de esa época histórica tienen una gran opción: visitar un municipio encantador que alberga a uno de los castillos mejor conservados y que tiene una historia muy atrapante.

Escapadas: ¿dónde queda este imponente y bien conservado castillo medieval?

El lugar en cuestión no es otro que el castillo de Cuéllar, una villa ubicada al noroeste de la provincia de Segovia y perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Además, se encuentra a 60 kilómetros de la capital y a 50 de Valladolid.

Escapadas: Cuéllar es un lugar muy tranquilo que ofrece muchas propuestas turísticas además de su imponente castillo. (Foto: Wikimedia).

Respecto al castillo de Cuéllar, declarado Monumento Artístico Nacional en el año 1931, es el principal motivo por el que miles de personas llegan hasta el municipio para conocerlo y conocer todos sus secretos, pero también maravillarse con sus murallas, patios y demás rincones.

Al estar en la parte más alta del pueblo y por su gran tamaño, esta fortaleza sobresale claramente y puede verse a muchos metros de distancia. Asimismo, su estructura también llama mucho la atención de todos los viajeros, constituyéndose así en una cita obligada para todos.

Cabe señalar que las visitas al interior del castillo son guiadas con grupos mínimos de 4 personas, por lo cual se recomienda a todos los interesados en realizarlas que hagan la consulta correspondiente en el sitio web oficial de Cuéllar para saber todo sobre los horarios y las reservas.

Escapadas: ¿cómo llegar hasta Cuéllar desde Segovia?

Desde el centro de la ciudad de Segovia hasta Cuéllar hay una distancia de 60 kilómetros, y la ruta más rápida para unir estos dos puntos es tomando la carretera A-601, lo cual demanda un tiempo en automóvil de 40 minutos aproximadamente.