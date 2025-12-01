El pueblecito de cascadas y molinos que enamora a todos sus visitantes y está a 1 hora de Valencia.

A orillas del río Frainos y a los pies de la sierra de Aitana se encuentra un pueblecito de 740 habitantes llamado Benilloba. Esta región perteneciente a la Comunidad Valenciana es un paraíso natural que aloja el salto de agua más espectacular de España.

Benilloba es uno de los municipios más importantes y prósperos de la provincia de Alicante debido a la extensa industria textil que se desarrolla en la zona. Pero eso no es todo. El turismo también es una de las actividades económicas claves.

Allí se combinan elementos naturales, históricos e identitarios. Sus visitantes se encontrarán con un extenso circuito montañoso, algunas playas y calas de aguas cristalinas y uno de los monumentos históricos más célebres de España.

El pueblito de Alicante con la cascada más espectacular de España

El principal atractivo de Benilloba son sus cualidades paisajísticas. Este paraje se compone de un relieve montañoso donde se despliegan la Sierra de Aitana, Puig Campana o Sierra de Mariola. Allí se puede practicar senderismo y actividades al aire libre organizadas por la secretaria de Turismo de Alicante.

Además, cuenta con un circuito costero con más de 200 kilómetros de playas y calas que se inundan de turistas durante los meses de verano.

Pero, sin dudas, lo más destacado de Benilloba es la Ruta al Molí del Salt. Se trata de una zona de senderismo donde se encuentra un el Molí de les Penyes del Salt, un molino construido en 1852 por Francisco Ximeno Blanes que se encuentra junto al espectacular Salt de Benilloba, una cascada que se desprende del río Penàguila.

La ruta al Molí del Salt de Benilloba comienza a una altura aproximada de 500 metros. Imagen: Wikipedia.

Para llegar hay que pasar por la Font de la Teulería. Tal y como señalan desde el sitio de turismo de Benilloba, “la bajada hasta el molino está habilitada con una escalera de mampostería, por lo que el acceso es factible a cualquier persona”.

¿Cómo llegar a Benilloba desde Valencia?

El trayecto desde Valencia hasta Benilloba toma 1 hora y 20 minutos por la ruta A-7.

Para ello debes tomar la C. de les Filipines y Av. d’Ausiàs March hacia V-3 y conducir por 4 kilómetros. Luego, acceder por la ruta A-7 hacia CV-790. A continuación, tomar la salida 442 de A-7 y conducir por 98 kilómetros. Por último, debes conducir hacia Carrer Tapia en Benilloba.