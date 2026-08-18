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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha notificado que la demanda de energía en España del miércoles marcó hasta los 13.560.666 MWh con respecto a los 11.950.543 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 127.85 euros el MWh, unos 127.64 euros más que ayer.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 19 de agosto?
Para el miércoles, 19 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 212,86 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|212.86 euros
|De 0:00 a 1:00
|207.8 euros
|De 22:00 a 23:00
|207.19 euros
|De 8:00 a 9:00
|202.0 euros
|De 20:00 a 21:00
|200.28 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 19 de agosto?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 2 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 15:00 a 16:00
|2.0 euros
|De 12:00 a 13:00
|3.43 euros
|De 13:00 a 14:00
|3.43 euros
|De 14:00 a 15:00
|3.43 euros
|De 16:00 a 17:00
|3.43 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|207.8
|De 1:00 a 2:00
|186.69
|De 2:00 a 3:00
|186.0
|De 3:00 a 4:00
|187.0
|De 4:00 a 5:00
|180.01
|De 5:00 a 6:00
|165.73
|De 6:00 a 7:00
|173.67
|De 7:00 a 8:00
|197.0
|De 8:00 a 9:00
|202.0
|De 9:00 a 10:00
|200.0
|De 10:00 a 11:00
|110.4
|De 11:00 a 12:00
|38.66
|De 12:00 a 13:00
|3.43
|De 13:00 a 14:00
|3.43
|De 14:00 a 15:00
|3.43
|De 15:00 a 16:00
|2.0
|De 16:00 a 17:00
|3.43
|De 17:00 a 18:00
|12.09
|De 18:00 a 19:00
|79.25
|De 19:00 a 20:00
|110.14
|De 20:00 a 21:00
|200.28
|De 21:00 a 22:00
|212.86
|De 22:00 a 23:00
|207.19
|De 23:00 a 24:00
|196.0
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las estancias cuando no las estés usando.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.