El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha notificado que la demanda de energía en España del miércoles marcó hasta los 13.560.666 MWh con respecto a los 11.950.543 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 127.85 euros el MWh, unos 127.64 euros más que ayer.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 19 de agosto?

Para el miércoles, 19 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 212,86 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 212.86 euros De 0:00 a 1:00 207.8 euros De 22:00 a 23:00 207.19 euros De 8:00 a 9:00 202.0 euros De 20:00 a 21:00 200.28 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 19 de agosto?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 2 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 2.0 euros De 12:00 a 13:00 3.43 euros De 13:00 a 14:00 3.43 euros De 14:00 a 15:00 3.43 euros De 16:00 a 17:00 3.43 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 207.8 De 1:00 a 2:00 186.69 De 2:00 a 3:00 186.0 De 3:00 a 4:00 187.0 De 4:00 a 5:00 180.01 De 5:00 a 6:00 165.73 De 6:00 a 7:00 173.67 De 7:00 a 8:00 197.0 De 8:00 a 9:00 202.0 De 9:00 a 10:00 200.0 De 10:00 a 11:00 110.4 De 11:00 a 12:00 38.66 De 12:00 a 13:00 3.43 De 13:00 a 14:00 3.43 De 14:00 a 15:00 3.43 De 15:00 a 16:00 2.0 De 16:00 a 17:00 3.43 De 17:00 a 18:00 12.09 De 18:00 a 19:00 79.25 De 19:00 a 20:00 110.14 De 20:00 a 21:00 200.28 De 21:00 a 22:00 212.86 De 22:00 a 23:00 207.19 De 23:00 a 24:00 196.0

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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