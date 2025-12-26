DON BENITO (BADAJOZ, 04/12/2025.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), junto a la candidata a revalidar la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, mantiene su primer contacto con el candidato de Vox, Óscar Fernández, de cara a la investidura. Ambas partes se emplazaron “a seguir hablando” tras una conversación en un “tono cordial”, según confirmó la dirigente del PP tras la reunión del Comité de Dirección del partido en Extremadura.

La negociación se produce a las puertas de la publicación del decreto de convocatoria para constituir la nueva Asamblea de Extremadura el 20 de enero.

A partir de esa fecha, el primer intento de investidura podrá celebrarse hasta el 19 de febrero si se agotan los plazos previstos por la normativa vigente.

Guardiola subrayó que el objetivo es alcanzar un acuerdo que garantice estabilidad institucional. “Pensar solo en Extremadura y tratar de llegar a un acuerdo que permita que nuestra región tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo”, afirmó.

María Guardiola explicó que el martes por la tarde habló con el candidato de Vox en un contexto de cordialidad. En ese intercambio, ambos dirigentes se felicitaron por los resultados electorales obtenidos en Extremadura.

Según detalló la presidenta en funciones, Óscar Fernández no trasladó “en ningún caso” que Vox aspire a la Presidencia de la Asamblea. La conversación se centró en el documento de las 200 medidas que Vox ya había presentado durante la negociación presupuestaria fallida.

Guardiola insistió en que el diálogo debe basarse en propuestas concretas. “De lo que tenemos que hablar no es de puestos, sino de un gran acuerdo”, sostuvo, en referencia a la estabilidad política de la comunidad durante los próximos cuatro años.

Las 200 medidas de Vox y los límites del PP

El PP trabaja ya sobre el documento de las 200 medidas planteadas por Vox como punto de partida de la negociación de investidura . Algunas de esas propuestas, según advirtieron, resultan “inasumibles porque chocaban con la legalidad”.

La presidenta en funciones señaló que el análisis se centrará en identificar qué medidas pueden formar parte de un acuerdo. También se evaluará cuáles deben ser descartadas o moduladas, y en qué sentido, para hacer viable un pacto.

“No han solicitado absolutamente nada diferente a esas 200 medidas”, recalcó Guardiola. Entre las exigencias de Vox figuran eliminar gasto superfluo, suprimir subvenciones a cooperación internacional y derogar la ley LGTBI.

Autonomía política y calendario de la investidura

Guardiola defendió su capacidad de decisión frente a posibles tutelas nacionales. Aseguró ser “absolutamente autónoma” y afirmó: “Si no lo fuera, no estaría aquí”.

La presidenta en funciones expresó su deseo de que el candidato de Vox actúe con la misma autonomía. Según explicó, negociar sin depender de autorizaciones desde Madrid permitiría agilizar los acuerdos que afectan directamente a Extremadura.

En cuanto a los plazos, recordó que tras la constitución de la Asamblea el 20 de enero habrá un mes para la investidura. Guardiola confía en que el proceso se cierre cuanto antes porque Extremadura “no puede parar” y necesita presupuesto.

El voto CERA y la aritmética parlamentaria

Guardiola también se refirió al recuento del voto CERA, que permitió al PSOE conservar el último escaño en la provincia de Cáceres. El PP se quedó a “unos 300 votos” de lograr el diputado número 30.

A su juicio, ese escaño adicional “no hubiera cambiado absolutamente nada” en la situación parlamentaria. La líder popular sostuvo que el escenario político seguiría siendo el mismo para afrontar la investidura.

El proceso queda ahora condicionado por las conversaciones entre PP y Vox. Ambos partidos deberán definir si existe margen suficiente para un acuerdo que permita formar gobierno en Extremadura.