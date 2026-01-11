Financiación autonómica | Junts dice que el nuevo modelo no tiene en cuenta “el diferencial del coste de vida”. (Fuente: EFE)

El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha denunciado que el nuevo modelo de financiación autonómica, presentado el pasado viernes por la vicepresidenta y ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero, “perpetúa el café para todos” y perjudica, a su juicio, a los catalanes, especialmente a los barceloneses",

En una visita a las fiestas de los Tres Tombs de Sant Andreu en Barcelona, Rius ha valorado así este domingo el nuevo pacto de financiación autonómica acordado esta semana entre Esquerra y el Gobierno de PSOE y Sumar, según EFE.

Un modelo que, para ser aprobado, requeriría del apoyo en el Congreso de Junts junto con el resto de fuerzas que invistieron al presidente Pedro Sánchez, porque PP y Vox están en contra.

Pero Junts rechaza la propuesta, pese a los llamamientos de ERC y de los socialistas para sentarse a negociar, porque quiere que Cataluña salga del régimen común de financiación y que tenga un concierto económico.

¿Qué critica Josep Rius del nuevo modelo de financiación?

Para Rius, que también es concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, el nuevo modelo “perpetúa el café para todos y perjudica a los catalanes, especialmente a los barceloneses”.

Lo ha argumentado porque el nuevo sistema “no tiene en cuenta el diferencial del coste de vida en Barcelona”, en un momento en el que la capital catalana tiene “muchas retos como la vivienda, la seguridad o la limpieza”.

Junts dice que la nueva financiación "perpetúa el café para todos" y perjudica a Cataluña. (foto: Pexels).

¿Cuáles son las claves del nuevo modelo de financiación autonómica?

Más recursos para las comunidades autónomas

El nuevo sistema de financiación aportaría en 2027 unos 20.975 millones de euros adicionales respecto al modelo actual, elevando los recursos totales hasta 224.507 millones, un 47% más que en 2023.

Mayor aportación de IRPF e IVA

El incremento se apoyará sobre todo en una mayor cesión del IRPF (del 50% al 55%) y del IVA (del 50% al 56,5%) a las autonomías, lo que supondrá 15.756 millones más.

Nuevos impuestos en la cesta cedida

Se integran formalmente en el sistema impuestos como patrimonio, depósitos bancarios, juego y residuos, cuyos ingresos ya iban a las regiones, pero ahora se repartirán según las reglas del modelo.

Nuevo cálculo de población ajustada

El reparto tendrá en cuenta un cálculo renovado de población que pondera más el gasto asociado a edad, educación y dependencia.

Criterios de ajuste horizontal y vertical

Se aplicarán mecanismos para equilibrar diferencias: las regiones con más capacidad aportan a las que tienen menos, y el Estado añadirá 18.993 millones para reducir desigualdades por habitante.

Ajustes adicionales y fondo climático

Se suman fondos específicos, como un nuevo fondo climático de 1.004 millones, repartido en dos tercios para el litoral mediterráneo y un tercio para el resto.

Participación en el IVA de las pymes

Las comunidades podrán optar a recibir hasta un 5 % del IVA generado por las pymes de su territorio, con transferencias compensatorias si supera lo que les correspondería por consumo.

Cláusula de garantía o ‘statu quo’

Se garantiza que ninguna comunidad reciba menos que con el sistema anterior, con aportaciones concretas como 216 millones para Extremadura y 46 millones para Cantabria.

Renovación del fondo de compensación interterritorial

Al margen del sistema, se reforzará este fondo con 3.300 millones adicionales para apoyar a las regiones por debajo de la media de financiación.

Recaudación en tiempo real

Las autonomías podrán renunciar a los anticipos y pasar a recaudar en tiempo real, evitando ajustes dos años después.

Modelo que tiende a la ordinalidad

El sistema busca que el orden de aportación y recepción de recursos sea similar, aunque los ajustes impedirán que se cumpla plenamente en todas las regiones.

Más competencias sin ‘dumping’ fiscal

Se plantea ampliar la capacidad normativa autonómica, pero con límites para evitar competencia fiscal a la baja en impuestos como patrimonio o sucesiones.