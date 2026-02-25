El 23 de febrero de 1981 marcó uno de los momentos más delicados de la democracia española. Décadas después, el interés por conocer con detalle lo ocurrido sigue vigente, tanto en el ámbito académico como entre ciudadanos que quieren revisar los hechos con documentación oficial. El Gobierno ha confirmado la desclasificación de 153 unidades documentales del 23F, que ya pueden consultarse públicamente a través de la web de La Moncloa. La decisión permite acceder a archivos que hasta ahora permanecían clasificados y que forman parte de los fondos de distintos ministerios implicados en aquel momento histórico. Los documentos del 23F desclasificados están disponibles en el portal oficial de la Presidencia del Gobierno. El acceso se realiza a través del sitio web de La Moncloa, donde se ha habilitado un apartado específico con los archivos publicados tras la decisión del Consejo de Ministros. La descarga puede hacerse directamente desde el repositorio habilitado en la página institucional. Los archivos están organizados por bloques y pueden consultarse individualmente. Medios como laSexta y elEconomista han detallado que el procedimiento consiste en acceder al apartado correspondiente, localizar los documentos y descargarlos en formato digital desde el propio portal oficial. Durante las primeras horas tras la publicación, algunos usuarios experimentaron lentitud en el acceso debido al elevado volumen de consultas, algo habitual en publicaciones de alto interés histórico. El Ejecutivo ha precisado que se trata de 153 unidades documentales procedentes de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, lo que delimita el alcance institucional del material publicado. Según la información difundida por distintos medios, los archivos incluyen informes internos, comunicaciones oficiales y documentación administrativa relacionada con el intento de golpe de Estado. No se trata de grabaciones sonoras inéditas, sino de documentación escrita y transcripciones que permiten reconstruir decisiones, intercambios y actuaciones institucionales de aquel momento. La publicación se enmarca en la política de transparencia impulsada por el Ejecutivo, que ha defendido la desclasificación como un paso para reforzar el acceso a la información histórica. Para acceder correctamente a los archivos desclasificados del 23F, basta con entrar en la web oficial de La Moncloa y dirigirse al apartado específico habilitado tras el anuncio del Gobierno. La consulta es abierta y no requiere registro previo. Si el portal presenta lentitud, puede deberse al alto volumen de tráfico. En esos casos, la recomendación es volver a intentar el acceso más tarde o utilizar otro navegador. Algunos medios han señalado que, durante las primeras horas tras la publicación, la demanda de descargas fue especialmente elevada. Para quienes deseen utilizar el material con fines académicos o periodísticos, resulta conveniente descargar los documentos directamente desde la fuente oficial y conservar la referencia exacta del archivo consultado. De este modo se evita trabajar con versiones fragmentadas o interpretaciones parciales que circulen fuera del repositorio institucional. Con la publicación de estos documentos secretos del 23F, cualquier ciudadano puede acceder a parte de la documentación oficial sobre uno de los episodios más relevantes de la historia reciente de España, directamente desde los canales oficiales del Gobierno.