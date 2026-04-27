El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó a España como un destino seguro para el capital internacional en medio de un contexto global marcado por la incertidumbre. Ante ejecutivos de grandes corporaciones, defendió la solidez económica del país y aseguró que ofrece un entorno estable, competitivo y con amplias oportunidades de crecimiento. Durante la inauguración del II Invest in Spain Summit, el jefe del Ejecutivo sostuvo que España se consolida como un “refugio seguro en medio del actual desorden mundial”. En su intervención, remarcó que la economía española combina crecimiento, apertura y previsibilidad, factores que, según indicó, la posicionan como un polo atractivo para la inversión extranjera. El mandatario ilustró ese argumento con una comparación histórica: afirmó que una inversión realizada en 1960 habría multiplicado su valor hasta 160 veces en la actualidad. A su juicio, este desempeño sitúa a España entre los países europeos con mayor capacidad de generación de riqueza, en niveles comparables únicamente con Irlanda. Sánchez defendió que el modelo económico español se apoya en una combinación de crecimiento sostenido, dinamismo del mercado laboral y una estrategia centrada en la transición ecológica. En ese marco, destacó la calidad de las infraestructuras, el alcance de los servicios públicos y una política orientada a atraer talento como pilares de competitividad. Con esa declaración, buscó transmitir confianza a los inversores internacionales en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas y volatilidad financiera. Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reforzó ese mensaje al instar a mantener el optimismo. Subrayó que el país dispone de una hoja de ruta clara basada en las transiciones verde y digital, lo que permite ofrecer “estabilidad y certeza en tiempos difíciles”. Además, señaló que España actúa como puente estratégico entre Europa y América Latina, un factor clave para la proyección internacional de las empresas. A pesar del tono optimista, el Gobierno reconoció que persisten desafíos estructurales. Sánchez identificó la tasa de desempleo y el acceso a la vivienda como los principales frenos al crecimiento económico. En particular, advirtió que la crisis habitacional limita la movilidad laboral y condiciona el desarrollo productivo. En respuesta, destacó la aprobación reciente de un plan estatal de vivienda hasta 2030 con una inversión de 7000 millones de euros, así como la creación del fondo “España Crece”, orientado a movilizar 23.000 millones para ampliar la oferta habitacional. En materia de empleo, el Ejecutivo defendió la evolución del mercado laboral y aseguró que España genera más de la mitad del empleo de la Unión Europea con apenas una décima parte de su población. Según detalló, se alcanzaron niveles récord de ocupación entre mayores de 55 años, mujeres y trabajadores extranjeros, indicadores que el Gobierno presenta como señales de fortaleza estructural en medio de un entorno internacional volátil. Más allá del discurso político, los indicadores de organismos oficiales respaldan parcialmente la tesis del Gobierno, aunque con matices. Según Eurostat, España se ubicó entre las economías con mayor crecimiento del PIB en la eurozona en los últimos años, con tasas superiores al promedio comunitario tras la pandemia. En términos de atracción de capital, datos de UNCTAD y del propio Ministerio de Economía español sitúan al país entre los principales receptores de inversión extranjera directa en Europa, con unos 180.000 millones de euros captados entre 2018 y 2025. Además, informes de Banco Mundial destacan la estabilidad institucional y el tamaño del mercado como factores positivos para los inversores. Sin embargo, otros indicadores introducen cautela. La tasa de desempleo, medida por Instituto Nacional de Estadística, continúa entre las más elevadas de la Unión Europea, mientras que el acceso a la vivienda se ha convertido en una restricción creciente en grandes ciudades. A esto se suma una deuda pública superior al 100 % del PIB, según datos del Banco de España. En este contexto, España aparece como una economía con fundamentos sólidos y capacidad de atracción de inversiones, aunque condicionada por desafíos estructurales.