La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anunció un cambio de tiempo para el primer lunes de agosto. Tras varios días de calor extremo, la entrada de un frente por el noroeste peninsular favorecerá un descenso generalizado de las temperaturas en gran parte de España, aunque el organismo mantiene el aviso por tormentas localmente fuertes en varias zonas del noreste.

Según la previsión, el frente dejará cielos más nubosos en la mitad norte y precipitaciones que comenzarán por el oeste de Galicia antes de extenderse durante la tarde al resto del noroeste peninsular. Al mismo tiempo, aumentará la inestabilidad en el cuadrante nordeste, donde se esperan chubascos de intensidad.

MADRID, 25/06/2026.- Varias personas se protegen de la lluvia en Madrid, este jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da por finalizada el jueves la primera ola de calor que se ha registrado en España este verano, con un descenso de temperaturas generalizado gracias a la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste, aunque todavía habrá valores altos en el nordeste y Baleares. EFE/DAniel Gonzalez Fuente: EFE Daniel González

¿Qué zonas estarán bajo aviso por tormentas?

La AEMET prevé que las tormentas afecten principalmente al bajo Ebro y la provincia de Lleida, donde podrán ser fuertes y estar acompañadas de granizo. Además, no se descarta que estos fenómenos alcancen otros puntos de Cataluña y Aragón durante la tarde.

La previsión también contempla la formación de bancos de niebla en distintos puntos del norte, del este peninsular y de Baleares durante las primeras horas del día. En cuanto al viento, continuará el alisio en Canarias con intervalos fuertes y rachas intensas, mientras que en el resto del país predominarán vientos flojos que tenderán a intensificarse a lo largo de la jornada.

¿El descenso de temperaturas pondrá fin al calor?

Aunque las máximas bajarán en prácticamente toda la Península, la AEMET advierte que el ambiente seguirá siendo muy caluroso. Las temperaturas continuarán por encima de los 35 grados en buena parte del tercio este, el sur peninsular y Baleares.

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Las máximas más altas volverán a registrarse en Málaga y Murcia, con 39 grados, mientras que en Canarias podrán alcanzarse de forma puntual los 40 grados. Además, persistirán las noches tropicales en amplias zonas del sureste y Baleares, con mínimas superiores a los 20 grados.