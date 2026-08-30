El PP exige al Gobierno solucionar la crisis de Ceuta: “No estamos dispuestos a aceptar una Lampedusa española”.

El Partido Popular (PP) ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe con urgencia para resolver la situación migratoria de Ceuta, un mes después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. La formación reclama que se activen “todas las vías diplomáticas” necesarias para que quienes entraron de forma irregular regresen y se recupere la normalidad en la ciudad autónoma.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha advertido de que su partido no aceptará que Ceuta se convierta en un punto permanente de acogida de migrantes. “Lo que no estamos dispuestos a aceptar desde el Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española o en un CETI permanente. Eso no lo vamos a aceptar”, ha señalado.

El PP reclama una solución urgente para recuperar la normalidad en Ceuta

Al cumplirse un mes de la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos, Bendodo ha denunciado que miles de estas personas continúan en la ciudad autónoma “campando a sus anchas, generando inseguridad e insalubridad en las calles”.

El dirigente popular ha reclamado al Ejecutivo una respuesta urgente ante el inicio del curso escolar en las próximas semanas. Según ha señalado, “la normalidad y la seguridad no están garantizadas” en Ceuta, por lo que considera necesario adoptar medidas para recuperar la situación previa a la llegada masiva.

“ Exigimos que todos los que entraron irregularmente legalmente tienen que volver. El Gobierno tiene que activar todas las vías diplomáticas o las que considere oportunas para que cuanto antes se restablezca la normalidad en España en Ceuta ”, ha añadido Bendodo.

Elías Bendodo exige al Gobierno actuar para que Ceuta no se convierta en la "Lampedusa española". (Fuente: EFE / Chema Moya)

Bendodo reclama a Sánchez explicaciones por la entrada masiva de migrantes

El PP también ha vuelto a cuestionar la actuación del Gobierno durante la crisis migratoria. Bendodo ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estuviera “de vacaciones” cuando hace un mes se produjo, según sus palabras, “la violencia con la que 70.000 inmigrantes irregulares atacaron nuestras fronteras mientras y la soberanía nacional estaba en riesgo”.

En este contexto, el dirigente popular se ha referido a la comparecencia de Pedro Sánchez prevista para el próximo jueves en el pleno del Congreso, donde el presidente del Gobierno deberá dar explicaciones sobre la gestión de la crisis en Ceuta.

Bendodo considera que Sánchez comparece tarde y “arrastrando los pies”. Además, ha reclamado que el presidente aclare cómo pudo producirse la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma durante los días 30 y 31 de julio y si el Ejecutivo está en condiciones de garantizar que una situación similar no volverá a repetirse.

El PP exige al Gobierno actuar para que Ceuta no se convierta en la "Lampedusa española". Fuente: EFE Reduan Dris

El PP respalda las concentraciones del 2 de septiembre en Ceuta

Por otro lado, el PP ha criticado que el PSOE no vaya a participar en las concentraciones convocadas en Ceuta para el próximo 2 de septiembre y respaldadas por los populares.

Bendodo ha defendido estas movilizaciones y ha insistido en que su objetivo no es enfrentarse a ninguna formación política, sino reclamar soluciones para la ciudad autónoma. En este sentido, ha asegurado que “no es en contra de nadie, sino que es a favor de Ceuta y de exigir la vuelta a la normalidad cuanto antes”.