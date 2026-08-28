Alerta máxima en Ceuta: España despliega drones, barreras marítimas y dispositivos submarinos en la frontera con Marruecos (foto: EFE)

España prepara un nuevo refuerzo de la frontera de Ceuta con Marruecos después de la entrada masiva registrada a finales de julio. El Gobierno desplegará nuevas medidas de vigilancia y contención por tierra, mar y aire para aumentar la capacidad de respuesta ante posibles episodios similares.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este viernes en el Congreso un paquete de medidas “extraordinarias” que contempla alargar los espigones, instalar un sistema permanente de boyas y reforzar la vigilancia mediante drones.

El anuncio llega después de los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio, cuando, según las cifras expuestas por Marlaska, 72.000 personas entraron en Ceuta desde Marruecos. El ministro reconoció que el Gobierno debe “extraer lecciones” de una situación sin precedentes.

España reforzará la frontera de Ceuta con drones, boyas y nuevos espigones

El nuevo dispositivo busca aumentar las capacidades de la frontera de Ceuta tanto en tierra como en el mar y el aire. Entre las actuaciones anunciadas destaca el alargamiento de los espigones que delimitan la zona fronteriza con Marruecos.

Interior también prevé establecer un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas. A ello se sumarán embarcaciones ligeras de intervención y dispositivos remotos capaces de actuar bajo el agua.

Migrantes acampando este sábado, en la playa El Trampolín de Ceuta (España). Fuente: EFE Reduan

En el aire, la vigilancia de la frontera de Ceuta contará con drones. El objetivo del Gobierno es disponer de más medios para detectar movimientos y responder ante posibles episodios de presión migratoria como el registrado a finales de julio.

Parte de estos sistemas se suman a las actuaciones adoptadas inmediatamente después de la crisis. Interior ya había comenzado a instalar una barrera neumática y boyas de contención en la zona del espigón del Tarajal.

Más de 1600 policías y guardias civiles desplegados en Ceuta

La respuesta no se limitará a nuevas infraestructuras. Tras la entrada masiva desde Marruecos, el Gobierno puso en marcha un “refuerzo extraordinario” de los efectivos destinados a controlar la situación en la ciudad autónoma.

Actualmente hay más de 1.600 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil “trabajando sobre el terreno”, según explicó Grande-Marlaska. El dispositivo cuenta también con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Uno de los trabajos prioritarios ha sido la identificación de los menores que permanecen en Ceuta. Marlaska explicó que la Policía ya completó su filiación para poner la información a disposición del Gobierno de la ciudad, responsable de su tutela.

El ministro cifró en alrededor de 5.000 las personas que todavía permanecen en Ceuta, de las cuales unas 1.500 son menores. Frente a esta situación, Interior busca reforzar tanto el control fronterizo como la capacidad de atención.

España construirá un nuevo centro permanente para 800 personas

El plan para reforzar la frontera de Ceuta también contempla aumentar la infraestructura disponible para responder ante nuevas situaciones de elevada presión migratoria.

Entre las medidas anunciadas figura la construcción de un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de carácter permanente y con capacidad para unas 800 personas.

Según explicó Marlaska, la instalación permitirá “mejorar la capacidad de respuesta y garantizar una atención adecuada, ordenada y eficaz”. La medida se incorpora a los dispositivos provisionales desplegados tras los acontecimientos de julio.

Interior ya había reforzado esta semana el triaje de las personas que permanecen en la ciudad con nuevas líneas de trabajo policial en el CATE provisional instalado en unas naves del Polígono Industrial de El Tarajal.

España pide 32 millones de euros a la Unión Europea para reforzar Ceuta y Melilla

EFE

El despliegue previsto en la frontera de Ceuta tendrá también financiación europea. El Ministerio del Interior ha solicitado fondos de la Unión Europea para cubrir parte de las actuaciones previstas tanto en Ceuta como en Melilla.

La inversión calculada asciende a 35,6 millones de euros, con una tasa de cofinanciación del 90%. De aprobarse la solicitud en esos términos, España recibiría alrededor de 32 millones de euros.

Los fondos se solicitan dentro del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, concebido para responder de forma urgente y excepcional ante situaciones de crisis o presión migratoria en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

El objetivo es reforzar la capacidad española para prevenir y responder ante posibles episodios similares. El Gobierno combina así nuevas infraestructuras en la frontera de Ceuta, tecnología de vigilancia y un aumento de la capacidad de atención.

Marlaska defiende la cooperación con Marruecos tras la crisis de Ceuta

Grande-Marlaska insistió además en la “solidez” de la cooperación migratoria entre España y Marruecos y aseguró que mantiene un contacto permanente con su homólogo marroquí.

El ministro calificó esa colaboración como “sostenida y eficaz a lo largo de los años, y que volvió a evidenciarse” después de los acontecimientos registrados a finales de julio.

También sostuvo que el Gobierno actuó con “contundencia” desde el primer día ante lo que calificó como un ataque a la integridad territorial de España. La oposición, por su parte, ha criticado la gestión del Ejecutivo y denunciado su inacción.

Marlaska pidió además evitar la escalada de tensión en la ciudad. “Llamo a la calma y al cese de cualquier tipo de violencia, no es el camino”, afirmó durante su comparecencia.

El ministro no abordó, sin embargo, la controversia sobre la existencia de un supuesto aviso previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) acerca de la entrada masiva. La polémica surgió después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, responsable del CNI, afirmara que sí se había avisado