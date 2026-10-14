La AEMET anticipa un cambio brusco del tiempo en España, con temperaturas de hasta 10 grados por encima de lo normal antes de un descenso térmico generalizado.

España afronta una semana de temperaturas inusualmente elevadas para mediados de octubre, con máximas que superarán los 30 grados en distintas zonas del país. Sin embargo, la estabilidad atmosférica podría tener los días contados ante un cambio del tiempo previsto para el fin de semana.

Según ha explicado Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los termómetros registrarán valores entre 5 y 10 grados superiores a los normales para estas fechas en amplias zonas del territorio.

Este episodio podría terminar con “un cambio brusco de tiempo”, asociado a la “probable llegada de una dana”, que favorecería la entrada de aire frío y un aumento de la inestabilidad atmosférica.

Cuándo bajarán las temperaturas en España, según la AEMET

El calor de octubre dejará máximas de hasta 34 grados en ciudades como Córdoba, Sevilla y Badajoz antes de la llegada de un ambiente plenamente otoñal. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

El cambio de tiempo podría producirse durante el próximo fin de semana, cuando la entrada de aire frío procedente de latitudes altas provocaría un descenso acusado de las temperaturas en todo el país.

De acuerdo con las previsiones de la AEMET, este escenario dejaría valores incluso por debajo de los habituales para la época del año, dando paso a un ambiente plenamente otoñal.

La evolución también podría favorecer chubascos intensos en el área mediterránea peninsular y Baleares, especialmente a partir del domingo 18 de octubre. No obstante, la llegada de la DANA todavía se considera probable y no está confirmada.

Dónde hará más calor esta semana: las ciudades que alcanzarán los 34 grados

Antes del descenso térmico, el calor seguirá siendo protagonista en buena parte de España. Este martes predominarán los cielos poco nubosos, con temperaturas superiores a los 25 grados en amplias zonas de la península.

Las máximas más elevadas se esperan en Andalucía, donde Córdoba y Sevilla podrían alcanzar entre 33 y 34 grados. También podrían registrarse algunas lluvias débiles en el Cantábrico, Baleares, el área mediterránea y las islas Canarias más montañosas, especialmente La Palma.

El miércoles, el ascenso térmico será especialmente notable en Galicia y el Cantábrico. Ourense podría superar los 30 grados y Bilbao alcanzar los 28, mientras que Sevilla y Badajoz rondarán nuevamente los 33 o 34 grados.

Lluvias en España: qué zonas podrían registrar precipitaciones fuertes antes del fin de semana

La posible llegada de una DANA podría provocar lluvias intensas en el área mediterránea y Baleares a partir del domingo, según las previsiones de la AEMET. Alberto Estévez

Aunque predominará el tiempo estable, algunas regiones podrían registrar precipitaciones antes de la posible llegada de la DANA.

El miércoles, los vientos procedentes del Mediterráneo favorecerán la aparición de chubascos localmente fuertes en la Región de Murcia y la provincia de Almería. También podrían producirse lluvias aisladas en el sur de Andalucía y en las islas Canarias más montañosas.

El jueves se repetirán los chubascos fuertes en zonas costeras de Murcia y Almería, mientras que el viernes el paso de un frente provocará precipitaciones en el Cantábrico y los Pirineos, con posibilidad de lluvias más aisladas en otros puntos del norte.

Durante estas dos últimas jornadas laborales, las temperaturas comenzarán a bajar en el norte peninsular, pero el sur mantendrá un ambiente cálido, con máximas de hasta 32 grados en Huelva y Sevilla.