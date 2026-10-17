La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias intensas y persistentes en el área mediterránea y Baleares.

La llegada de una Dana al norte peninsular y de aire muy húmedo al Mediterráneo provocará un cambio significativo del tiempo en España, con precipitaciones intensas, tormentas y riesgo de inundaciones locales. El domingo y el lunes serán las jornadas más adversas, según la Aemet.

Tras varios días de sol y temperaturas anómalamente altas, España afrontará un episodio de inestabilidad meteorológica durante el fin de semana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias intensas y persistentes en el área mediterránea y Baleares, con acumulados que podrían alcanzar entre 150 y 250 litros por metro cuadrado en algunas zonas, sin descartar registros superiores en puntos especialmente expuestos.

Las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas y provocar inundaciones en zonas bajas, además de crecidas repentinas en arroyos y ramblas.

La Aemet advierte de que los suelos saturados por episodios anteriores aumentan el riesgo. El paso de un frente frío también provocará un descenso generalizado de las temperaturas, con valores más próximos a los habituales para esta época del año.

¿Qué zonas de España tendrán lluvias intensas este sábado y domingo?

El sábado comenzará el cambio de tiempo en buena parte del país por la presencia de una vaguada en altura y el paso de un frente frío. Se esperan chubascos y tormentas fuertes en Andalucía, el sureste peninsular y Cataluña, donde las precipitaciones podrán ser localmente muy fuertes y dejar acumulados significativos.

También existe la posibilidad de lluvias intensas en otros puntos del Mediterráneo, la meseta sur y el Sistema Central.

Las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas y provocar inundaciones en zonas bajas, además de crecidas repentinas en arroyos y ramblas. Shutterstock

El domingo se prevén las condiciones más adversas, con chubascos generalizados en la mitad suroriental de la Península. Las precipitaciones podrán ser fuertes, muy fuertes o incluso torrenciales y persistentes en los litorales mediterráneos y Baleares.

Entre las áreas que podrían registrar mayores acumulados figuran el este de Cataluña, el norte del cabo de la Nao, los litorales de Alicante y Murcia, la Costa del Sol y las islas Pitiusas.

A partir del lunes, las lluvias más intensas podrían persistir en el entorno del cabo de la Nao y la Costa del Sol, además de extenderse a Cataluña y al resto de Baleares.

No obstante, la agencia meteorológica subraya que existe una elevada incertidumbre sobre la posición de la Dana, los vientos en superficie y la interacción entre ambos factores, por lo que todavía no es posible precisar la distribución de las precipitaciones ni su cantidad total.

¿Cuánto bajarán las temperaturas durante el fin de semana?

El sábado todavía se registrarán máximas de 30 grados en Sevilla, Córdoba y Badajoz. Murcia, Tarragona, Jaén y Huelva alcanzarán los 28 grados, mientras que Alicante, Granada, Málaga y Cáceres llegarán a los 27 grados. En el norte peninsular, en cambio, el ambiente será más fresco, con máximas de 15 grados en Burgos, 16 en Oviedo y Vitoria y 17 en Palencia.

El domingo se prevén las condiciones más adversas, con chubascos generalizados en la mitad suroriental de la Península. Shutterstock

El domingo, el descenso térmico será más acusado en el este peninsular. Albacete pasará de los 25 grados previstos para el sábado a una máxima de 15 grados, mientras que Madrid alcanzará los 18 grados.

En el sur, Sevilla y Córdoba llegarán a los 25 grados. Las mínimas también bajarán: Ávila, Burgos y Soria registrarán hasta 4 grados, frente a los 18 grados previstos en Almería y los 17 de Alicante, Málaga y Murcia.

La Aemet recomienda prestar atención a las actualizaciones de los pronósticos ante la incertidumbre sobre la evolución del episodio.

Las lluvias intensas pueden causar inundaciones locales y crecidas repentinas, especialmente en ramblas, arroyos y zonas bajas. Los mayores acumulados podrían concentrarse en áreas concretas y superar los valores previstos en puntos especialmente favorecidos por la configuración atmosférica.

Fuente: EFE y Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).