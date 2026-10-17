La AEMET anticipa un cambio de tiempo significativo a partir de este sábado.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha nombrado este viernes como Adam a la primera DANA con gran impacto de la temporada 2026-2027, que afectará desde este sábado al área mediterránea peninsular y las Islas Baleares. El organismo advirtió que el fenómeno durará “al menos hasta el lunes 19” y provocará “chubascos muy fuertes y persistentes” en esas zonas.

Tras varios días marcados por la estabilidad y por temperaturas altas para la época del año, se producirá un cambio de tiempo significativo este fin de semana en España debido al descuelgue y aislamiento de la DANA Adam, sumado a la posición del anticiclón en las islas británicas. A esto se añadirán una vaguada en altura y el paso de un frente frío, que dejarán precipitaciones extendiéndose de norte a sur, un descenso generalizado de las temperaturas y rachas muy fuertes de viento en los litorales gallegos .

La AEMET, citado por la Agencia EFE, prevé una “situación adversa” a partir de este sábado 17 de octubre y recomienda consultar los “avisos en vigor”, así como seguir las recomendaciones de Protección Civil. Por su parte, Protección Civil y Emergencias ha informado de que mantiene la alerta en las zonas afectadas por peligro de chubascos y tormentas fuertes desde el sábado hasta el lunes inclusive.

Cataluña, en aviso de peligro alto este sábado

Este sábado se esperan chubascos durante la tarde en el este de Cataluña, que podrían ser localmente fuertes o muy fuertes, con tormenta y especialmente persistentes, dando lugar a acumulados muy significativos.

Protección Civil de la Generalitat ha pedido extremar la precaución ante lluvias torrenciales que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en media hora y los 90 litros en tres horas. El peligro es de nivel alto (5 sobre 6) en las comarcas de La Selva, Vallès Oriental y Maresme.

Por ahora no hay restricciones a la movilidad, aunque las autoridades harán un seguimiento de 24 horas por si fuera necesario adoptar medidas adicionales o enviar avisos Es-Alert.

La AEMET recomienda consultar los avisos en vigor y seguir las indicaciones de Protección Civil. Fuente: EFE Alejandro García

Tormentas y granizo en el sur y el Mediterráneo

También se esperan chubascos tormentosos vespertinos generalizados en la mitad sur peninsular, localmente fuertes en el tercio suroriental. Las lluvias podrían ir acompañadas de granizo y ser fuertes en regiones de Andalucía y el sureste peninsular.

El episodio puede provocar inundaciones locales en zonas bajas y crecidas repentinas en arroyos y ramblas , sobre todo en áreas con suelos saturados por lluvias anteriores.

Descenso de temperaturas y rachas muy fuertes de viento

Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada, con un descenso ligero en Baleares y notable en el interior de la mitad norte peninsular. Las mínimas descenderán en la mitad norte y en Canarias.

El viento soplará moderado del nordeste en la meseta norte, el Cantábrico y Galicia, con probables rachas muy fuertes en el litoral gallego. El cierzo en el Ebro y la tramontana en Baleares y Ampurdán también podrán dejar alguna racha muy fuerte.

El tiempo de este sábado por comunidades

Mediterráneo y Baleares: las zonas más afectadas

Cataluña: probables brumas y bancos de niebla matinales en puntos del litoral y de la depresión central. Intervalos nubosos, tendiendo a cielo muy nuboso o cubierto. Precipitaciones en el Pirineo, con chubascos localmente fuertes y persistentes y tormenta; probablemente muy fuertes en el litoral central. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en las máximas del interior. Viento flojo de dirección variable, aumentando a moderado en el sur de Tarragona y el Ampurdán, y con intervalos de moderado en el litoral central.

Comunidad Valenciana: probables brumas y bancos de niebla matinales en zonas del interior. Muy nuboso, con chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes. Mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en Valencia. Viento flojo de dirección variable, que aumentará a moderado en la mitad norte de Castellón.

Región de Murcia: intervalos nubosos, tendiendo a cubierto con chubascos y tormentas localmente muy fuertes y con probabilidad de ser persistentes. Temperaturas en general con pocos cambios, salvo algunos descensos en las máximas. Vientos flojos variables, sin descartar rachas ocasionalmente fuertes por las tormentas.

Baleares: probabilidad de algún banco de niebla matinal en Mallorca. Intervalos nubosos con algún chubasco ocasional, que en la sierra de Tramontana podrá ser ocasionalmente fuerte y con tormenta. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en ligero descenso. Viento flojo a moderado en Mallorca y Menorca, y flojo en Pitiusas.

Sur y centro peninsular: tormentas y posible granizo

Andalucía: cielos muy nubosos, con chubascos y tormentas en amplias zonas, localmente fuertes y más probables en zonas de montaña. Mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso generalizado, localmente sin cambios. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados en la vertiente atlántica.

Castilla-La Mancha: probabilidad de alguna bruma o niebla vespertina en el sureste. Cielos poco nubosos, aumentando progresivamente a nubosos o localmente cubiertos. Lluvias y chubascos con tormenta, localmente fuertes y sin descartar granizo, en el centro y sur. Temperaturas en descenso. Vientos flojos, con intervalos más intensos de dirección variable asociados a las tormentas.

Comunidad de Madrid: probabilidad de alguna bruma o niebla vespertina en zonas elevadas de la sierra. Cielos poco nubosos aumentando progresivamente a nubosos o localmente cubiertos. Lluvias y chubascos con tormentas, más probables e intensos en el sureste. Mínimas en descenso en la sierra y con cambios ligeros en el resto; máximas en descenso, más acusado hacia el norte. Vientos flojos.

Extremadura: intervalos nubosos, tendiendo a nuboso o cubierto, con chubascos ocasionalmente con tormenta, que localmente pueden ser fuertes y con granizo. Mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento variable, flojo a moderado.

La AEMET prevé lluvias persistentes y un descenso de las temperaturas durante el fin de semana. Fuente: EFE Toni Albir

Interior norte: lluvias y descenso notable de las máximas

Castilla y León: probabilidad de bancos de niebla en zonas altas. Cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas que pueden ir con tormenta; localmente fuertes en el sur y el cuadrante suroeste, más dispersas en el noroeste y persistentes en el Sistema Central. Temperaturas en descenso, notable en las máximas. Viento moderado.

Aragón: probables brumas matinales en el sur de Huesca y valles del sistema Ibérico de Teruel, sin descartar bancos de niebla. Intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso. Precipitaciones en el Pirineo y en el sur del sistema Ibérico, con tormentas localmente fuertes. Temperaturas en descenso, ligero en las mínimas. Viento moderado en la depresión del Ebro y flojo en el resto; posibles rachas muy fuertes en el valle del Ebro y en zonas expuestas del sistema Ibérico occidental.

La Rioja: probables bancos de niebla en la sierra. Cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar alguna tormenta, más persistentes en la Ibérica occidental y más ocasionales en el valle medio y bajo del Ebro. Temperaturas en descenso, notable en las máximas. Viento moderado.

Navarra: cielos nubosos. Precipitaciones en la vertiente cantábrica, Pirineos y entorno de las sierras de Aralar y Urbasa. Temperaturas en descenso. Probables rachas fuertes de viento en la parte baja de la Ribera y la mitad oriental de la zona centro.

Cantábrico y Galicia: viento intenso en el litoral

Galicia: brumas y probables bancos de niebla matinales en zonas del interior. Cielo nuboso o cubierto, con apertura de claros hasta quedar poco nuboso, con algunos intervalos de nubes bajas en la mitad oriental. Precipitaciones en La Mariña, que podrían extenderse a zonas aledañas, sin descartar chubascos débiles o moderados en Orense. Mínimas con pocos cambios o ligeros ascensos en el litoral y máximas en descenso. Viento flojo o moderado, con rachas muy fuertes en el litoral de La Coruña y, puntualmente, en el interior de Pontevedra.

Asturias: brumas y nieblas matinales, que en la cordillera podrán ser persistentes. Predominio de cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en general débiles. Cota de nieve en 1.800-1.900 metros. Temperaturas en descenso. Viento más intenso en el litoral.

Cantabria: brumas y nieblas matinales y vespertinas, que podrán ser localmente persistentes. Cielo cubierto, con apertura de claros. Lluvias débiles a moderadas generalizadas que tenderán a remitir. Cota de nieve en 1.800-1.900 metros. Temperaturas en descenso generalizado, que podría ser localmente notable en las máximas de algún punto del extremo sur. Viento más intenso en el litoral.

País Vasco: brumas y bancos de niebla dispersos. Predominio de cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles generalizadas. Temperaturas en descenso, que en las mínimas podrá ser localmente notable en la provincia alavesa. Viento más intenso en el litoral.

Canarias: calima en retirada