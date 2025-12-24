José Luis Ábalos niega la financiación ilegal en el PSOE desde prisión preventiva. El exministro de Transportes aseguró que no existieron irregularidades económicas durante su etapa como secretario de Organización. Sus declaraciones llegan a un mes de su ingreso en la cárcel.

El dirigente socialista también rechazó tener pruebas contra el presidente del Gobierno. Ábalos niega la financiación ilegal en el PSOE y descarta conocer “hechos delictivos y actividades ilícitas” de Pedro Sánchez. Sus mensajes fueron difundidos por Televisión Española.

Las afirmaciones se producen en un contexto judicial complejo. El exministro enfrenta varias investigaciones penales. Desde la cárcel, insiste en su inocencia y cuestiona el desarrollo de las causas.

José Luis Ábalos niega la financiación ilegal en el PSOE de forma categórica. En uno de sus mensajes afirmó: “No hubo financiación ilegal del PSOE, al menos mientras yo fui secretario de Organización”. La frase fue enviada desde prisión al programa Mañaneros 360.

El exministro también negó tener pruebas contra el jefe del Ejecutivo. Aseguró que no dispone de “hechos delictivos y actividades ilícitas” del presidente del Gobierno. Con estas palabras, buscó desligar a la cúpula socialista del caso.

Ábalos niega la financiación ilegal en el PSOE y sostiene que su gestión partidaria fue correcta. Insiste en que las acusaciones no se corresponden con la realidad de su etapa en el cargo.

Un mes en prisión preventiva y su relación con Koldo García

A punto de cumplir un mes en prisión preventiva, Ábalos describió su estado personal. Señaló que se encuentra “más fuerte que nunca”. También afirmó mantener una relación “buena” con su exasesor Koldo García.

Ambos comparten celda y han debido adaptarse al encierro. El exministro explicó que convivir en un espacio reducido fue un aprendizaje forzado. Sus palabras buscan mostrar estabilidad emocional.

Ábalos niega la financiación ilegal en el PSOE mientras cumple prisión preventiva. Además, descartó cualquier intento de fuga y calificó esa posibilidad como “completamente absurdo”.

Investigación judicial, audios y críticas a la Guardia Civil

El exministro vinculó su entrada en prisión con una maniobra política. Afirmó que existe la intención de “eliminar a un hombre y un político”. También negó reconocerse en los audios grabados por Koldo García entre 2019 y 2023.

Esas grabaciones derivaron en la imputación de Santos Cerdán. El caso investiga el presunto amaño de obras públicas. Ábalos niega la financiación ilegal en el PSOE y rechaza las conclusiones del proceso.

Además, calificó la investigación como “viciada y contaminada desde el principio”. También negó las conclusiones de la Guardia Civil en el caso hidrocarburos, donde se habló de un millón de euros para comprar su “voluntad”.

Las causas abiertas y su vida cotidiana en la cárcel

Ábalos enfrenta varias causas judiciales. Una ya está pendiente de fecha de juicio. Se lo acusa de favorecer junto a Koldo García a una empresa vinculada a Víctor de Aldama.

La investigación apunta a la venta de material sanitario durante la pandemia. Según la causa, hubo comisiones ilegales. Ábalos niega la financiación ilegal en el PSOE y rechaza cualquier beneficio personal.

Sobre su vida diaria, el exministro contó que pasa el tiempo caminando y leyendo “muchísimo”. Entre sus lecturas citó obras de Stefan Zweig, Viktor E. Frankl, Éric Vuillard y Benito Pérez Galdós.