La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado “rotundamente” estar asesorada por el expresidente mexicano Felipe Calderón. La dirigente regional también ha criticado a la actual jefa del Gobierno mexicano, Claudia Sheinbaum, por su postura política. Las declaraciones se produjeron en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado de forma extraordinaria en Morata de Tajuña (Madrid). Allí, Ayuso respondió directamente a las acusaciones realizadas por Sheinbaum en las últimas horas. La polémica se centra en las diferencias ideológicas y en el debate sobre la conquista de América, un tema que ha reavivado tensiones políticas entre ambos países. Durante su intervención, Ayuso fue contundente al rechazar cualquier vínculo con el expresidente mexicano. “Es totalmente falso que nosotros tengamos al expresidente Calderón de asesor, rotundamente falso”, afirmó. La presidenta madrileña defendió además que su objetivo político pasa por “unir pueblos” a través “de la Hispanidad”. En este sentido, marcó distancia con las críticas recibidas desde México. Por su parte, Sheinbaum había cuestionado la posición de Ayuso, asegurando que mantiene una postura “ideológica” alineada con Calderón. La mandataria mexicana lanzó críticas directas: “¿Pues qué va a decir? ¿Por qué no habla de la guerra contra el narco? Calderón y ella”. Estas declaraciones han elevado el tono del cruce político, situando el foco en las relaciones entre España y México. El enfrentamiento no surge de forma aislada. La semana pasada, Ayuso ya había respondido a las palabras del rey Felipe VI, quien afirmó que hubo “mucho abuso” en la conquista de América. En ese contexto, la presidenta madrileña replicó que “abusos” eran los que “se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales”. Además, Ayuso consideró que los gobiernos “populistas” de España y México “venían buscando” esta polémica. Según su visión, ambos comparten el interés de “buscar en el pasado alguna excusilla para no tomar las riendas ni del presente ni del futuro”. Este cruce de declaraciones ha reavivado un debate histórico con implicaciones políticas actuales. Ayuso también cuestionó el enfoque político de Sheinbaum, señalando: “No entiendo esa necesidad de dividirnos y de enfrentarlo todo”. Con esta frase, la presidenta madrileña dejó clara su posición frente a la estrategia del Gobierno mexicano. La dirigente insistió en que su postura busca evitar confrontaciones innecesarias. En su discurso, defendió la idea de reforzar vínculos culturales en lugar de profundizar diferencias. Asimismo, recordó que los problemas actuales deben abordarse desde el presente. “Los gobiernos que no toman responsabilidades actuales son los que siempre están con el espejo retrovisor (...) No creo que sea responsabilidad nuestra la situación que tiene México en cuanto a inseguridad y otros problemas”, declaró.