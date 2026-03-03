En la apertura de mercados de este martes, 3 de marzo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,68 euros y registran un volumen de 496846 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,97% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 5 días de aumento y 5 días de descenso. Esto indica una volatilidad en su valor, donde los incrementos no han logrado consolidarse frente a las caídas, sugiriendo una posible incertidumbre en el mercado. La estabilidad se ha mantenido ausente, lo que podría reflejar la necesidad de un análisis más profundo sobre los factores que afectan su rendimiento. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 43.14%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 24.15%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo, lo que puede generar incertidumbre entre los inversores. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,85 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el 5G, para mejorar sus servicios y expandir su línea de negocio.