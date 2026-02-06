La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este viernes, 6 de febrero de 2026 es de 16,34 euros y fijan un total de 75.966 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 1,21%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias fluctuaciones. Comenzó con un incremento, pero luego experimentó más descensos que aumentos, lo que sugiere cierta inestabilidad en el mercado. A pesar de algunos repuntes, la tendencia general parece ser a la baja. La volatilidad económica de Repsol en la última semana se sitúa en 21.75%, lo que es menor que la volatilidad anual del 25.09%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con el periodo anual. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 16,75 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables. A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha implementado diversas iniciativas para reducir su huella de carbono y diversificar su portafolio hacia fuentes de energía más limpias. Además, cuenta con una presencia internacional significativa, operando en más de 30 países.