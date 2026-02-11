Este 11 de febrero de 2026, las acciones de Repsol (REP), pertenecientes al sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, abren en el IBEX 35 con un precio de 16.74 euros por unidad. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 82,606 acciones, lo que representa una variación del 0.72% en comparación con el día anterior. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y 4 descensos. Esto sugiere un interés creciente por parte de los inversores, a pesar de las fluctuaciones. La estabilidad en algunos días también indica que el valor se ha mantenido en niveles relativamente sólidos. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 31.30%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 25.30%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, Repsol ha enfrentado una mayor incertidumbre en comparación con su desempeño más estable a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 16,88 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables. A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha implementado diversas iniciativas para reducir su huella de carbono y diversificar su portafolio hacia fuentes de energía más limpias. Además, cuenta con una presencia internacional significativa, operando en más de 30 países.