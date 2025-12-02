En la apertura de mercados de este martes, 2 de diciembre de 2025, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 16,22 euros y registran un volumen de 40579 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,09% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis descensos y solo cuatro aumentos. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, a pesar de los intentos de recuperación en algunos días. La falta de estabilidad también indica una volatilidad que podría preocupar a los inversores.

Fuente: narrativas-es

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 10.42%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 23.63%. Dado que el 10.42% es menor que el 23.63%, se puede concluir que el comportamiento de Repsol en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, la empresa ha experimentado menos variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,04 euros el y un mínimo de 9,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables.A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía opera en más de 30 países y cuenta con una amplia red de estaciones de servicio, lo que la convierte en un actor clave en el mercado energético global.