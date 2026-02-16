Este lunes, 16 de febrero de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 17,06 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 125.192. Esta cifra refleja una variación del 0,38% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y 4 descensos. Esto sugiere un interés creciente por parte de los inversores, a pesar de las fluctuaciones. La estabilidad en algunos días también indica que el valor se ha mantenido en niveles relativamente sólidos. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 30.07%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 25.50%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,12 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española con sede en Madrid, que se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas. Además, también está involucrada en la generación de energía y la producción de biocombustibles, lo que la convierte en un actor importante en el sector energético. Como una de las 35 empresas que cotizan en el Ibex 35, Repsol tiene una presencia global, operando en más de 30 países. La compañía se ha comprometido con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías limpias y renovables para reducir su huella de carbono.