En la apertura de mercados de este jueves, 20 de noviembre de 2025, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 16,36 euros y registran un volumen de 98634 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,52% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mixta. Comenzó con un aumento, seguido de fluctuaciones, donde se registraron más descensos que ascensos. En total, se observaron cuatro aumentos y seis descensos, lo que sugiere una presión negativa en el valor de la acción en este periodo.

Fuente: narrativas-es

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se sitúa en 23.47%, lo que es ligeramente superior a la volatilidad anual del 23.41%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones recientemente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de Repsol ha mostrado una mayor fluctuación en comparación con su desempeño más estable del último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,04 euros el y un mínimo de 9,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio incluye la refinación de combustibles, la producción de biocombustibles y la oferta de soluciones energéticas sostenibles.A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha estado invirtiendo en energías renovables y tecnologías limpias, buscando diversificar su portafolio y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético global.