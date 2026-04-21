ElEuro y yuan cotiza a 8.0222 CNY este martes, 21 de abril de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de 0,23% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.18%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -2.17%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés y confianza en la economía relacionada con el yuan. El análisis de esta tendencia revela que, si se mantiene, podría favorecer el comercio y las inversiones en la región, impulsando un ambiente económico más dinámico. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 6.05%, es menor que la volatilidad anual del 7.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.