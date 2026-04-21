Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con grandes cosas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que los astros auguran a tu signo hoy, martes 21 de abril? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Uno de tus jefes mencionará algo que te hará pensar en un posible cambio en el lugar de trabajo. No estás equivocado, pero deberás tener un poco más de paciencia, ya que lo que anhelas solo se materializará si te esfuerzas más de lo que lo has estado haciendo. Hoy, un comentario de uno de tus superiores podría despertar tus sospechas sobre un posible cambio en el trabajo. Aunque tus intuiciones son correctas, deberás tener paciencia, ya que las cosas no sucederán de inmediato. Para que lo que deseas se materialice, es fundamental que te esfuerces más de lo que lo has hecho hasta ahora. Mantén una actitud proactiva y positiva y verás que los resultados llegarán a su debido tiempo. Hoy, los astros indican que los Leo experimentarán un día lleno de pasión y romance. Es un momento propicio para abrirse a nuevas conexiones y fortalecer la relación con su pareja, ya que la energía cósmica favorecerá la comunicación y la intimidad. Los Leo son especialmente compatibles con los signos de Aries y Sagitario, quienes comparten su entusiasmo y amor por la aventura. Juntos, pueden crear una relación dinámica y llena de emoción. Las personas nacidas bajo el signo de Leo son conocidas por su carisma y confianza. Su naturaleza extrovertida les permite brillar en cualquier situación, atrayendo la atención de quienes los rodean. Son líderes natos, con una fuerte presencia que inspira a otros a seguir su ejemplo. Además, los Leo son generosos y leales, valorando profundamente a sus amigos y seres queridos. Su pasión por la vida y su deseo de disfrutar cada momento los convierte en compañeros entusiastas y optimistas, siempre listos para celebrar y compartir su alegría con los demás. Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que obtengas un día maravilloso. Confía en tu intuición y mantente alerta a las señales que te rodean. Cultiva la paciencia, ya que los cambios que esperas requieren tiempo y esfuerzo. Dedica energía a tus tareas y relaciones, mostrando tu compromiso y dedicación.