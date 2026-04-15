Este miércoles, 15 de abril de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 88.532 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,43%. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -2.52%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -2.96%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en relación al euro en ambos períodos. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor. Este crecimiento sostenido sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño anterior. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser influenciada por diversos factores económicos y políticos. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro cercano. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 2.38%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 88,5 RUB, según los últimos datos registrados.