En la sesión de apertura de este martes, 14 de abril de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 89.5533 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,13% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -2.25%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -1.58%. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este aumento en su valor puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local y en las políticas monetarias implementadas. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el contexto económico global. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este comportamiento y su posible sostenibilidad en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 8.53%, es menor que la volatilidad anual del 14.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.