En la sesión de apertura de este lunes, 13 de abril de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 89.4586 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,56% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -1.62%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -1.56%. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si este aumento se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 8.07%, es menor que la volatilidad anual del 14.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.