ElEuro y dólar cotiza a 1.1798 USD este miércoles, 25 de febrero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,2% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.08%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.75%. Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado actual. En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, esto habría reflejado una disminución en la demanda y una posible inestabilidad económica. La tendencia actual, sin embargo, parece indicar un fortalecimiento de la moneda en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar fue del 3.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.58%. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.