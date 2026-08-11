En la sesión de apertura de este martes, 11 de agosto de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1539 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,03% en relación con el día anterior.

La cotización euro/dólar mostró un leve descenso semanal de -0.12% y, en el último año, prácticamente se mantuvo estable con una variación de 0.01%.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización del dólar presenta una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, mostrando un leve aumento en su valor. Este ascenso es un indicativo de un posible fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que puede generar confianza entre los inversionistas.

Sin embargo, es importante seguir de cerca esta evolución, ya que cambios repentinos en el contexto económico pueden influir en esta tendencia y revertir el crecimiento actual. La estabilidad del dólar será crucial para mantener la confianza del público y los mercados.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar, con un 2.97%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.