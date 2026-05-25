ElEuro y dólar cotiza a 1.1636 USD este lunes, 25 de mayo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,29% en relación con el último día.

En la última semana, el euro frente al dólar subió 0.27%, pero en el último año cayó -0.83%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual ligeramente bajista.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar presenta una tendencia positiva en comparación con días anteriores, evidenciando un incremento constante en su valor. Esta evolución sugiere que el interés y la demanda de la divisa se han fortalecido en el mercado.

En contraste, la tendencia de la moneda dólar puede observarse más estable en términos generales a lo largo de la última semana, pero el aumento reciente indica un posible retorno de la confianza en la economía.

La tendencia actual podría anticipar un giro en las dinámicas económicas a medida que los inversores ajustan sus expectativas.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar fue del 3.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.81%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.