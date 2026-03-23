ElEuro y dólar cotiza a 1.1545 USD este lunes, 23 de marzo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de -0,15% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un aumento del 0.71%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -0.49%. La cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. La estabilidad de esta alza dependerá de factores económicos y políticos que podrían influir en la cotización en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar ha sido del 8.00%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 6.81%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.