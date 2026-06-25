El dólar cotiza a 17.61 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 25 de junio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.03%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.63 pesos y un mínimo de 17.61 pesos.

En la última semana, la cotización del dólar subió 1,44%, pero en el último año acumula una caída de 5,10%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar mostró sesgo alcista: 6 alzas y 4 caídas, sin jornadas sin cambios. Hubo tres subidas seguidas antes de un retroceso final.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.79%, lo que indica que su comportamiento es más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.59%.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos días. Con un dato de -1 igual a 2, refleja un crecimiento constante en su valor, lo que indica que la moneda está fortaleciéndose frente a otras divisas.

Esta tendencia sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la economía en general. La fortaleza del Dólar podría influir en las decisiones de inversión y en el comercio internacional, considerando su impacto en la inflación y en los precios de bienes importados.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.