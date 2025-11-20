Este 20 de noviembre de 2025, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 3.99 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 169,697 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.60% en comparación con el día anterior, lo que refleja la dinámica del mercado en un contexto económico en constante cambio.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de 6 descensos. Sin embargo, también se han registrado 4 aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad se ha mantenido en un par de ocasiones, pero en general, la tendencia negativa predomina.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en 19.47%, lo que es menor que la volatilidad anual del 23.03%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente refleja menos variaciones en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,17 euros el y un mínimo de 2,42 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una compañía española de seguros y reaseguros, con sede en Madrid. Fundada en 1933, se ha consolidado como una de las principales aseguradoras en el mercado español y en América Latina, ofreciendo una amplia gama de productos que incluyen seguros de vida, salud, automóviles y hogar.

La empresa cotiza en el Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado bursátil español. Mapfre se destaca por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad y cuenta con una sólida presencia internacional, operando en más de 40 países y atendiendo a millones de clientes en todo el mundo.