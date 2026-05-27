En el mercado de euro y libra esterlina, la última semana registró una leve variación positiva del 0,09%, mientras que en el último año la cotización acumuló una caída del -0,81%, reflejando un sesgo bajista a largo plazo pese al repunte reciente.

Este miércoles, 27 de mayo de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8658 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,09%.

La cotización del #undefined (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento indica un fortalecimiento en su valor, lo que puede ser indicativo de una mayor confianza en el mercado.

El análisis sugiere que este comportamiento puede estar relacionado con factores económicos favorables, lo que genera expectativas optimistas entre los inversionistas.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 2.79%, que es menor que la volatilidad anual del 3.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.