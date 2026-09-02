En el mercado EUR/GBP, la cotización registró un leve descenso semanal de -0.06% y una caída anual de -2.95%, consolidando una tendencia bajista.

En la sesión de apertura de este miércoles, 2 de septiembre de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8568 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,12% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento en su valor, beneficiando a los inversores y aumentando la confianza en la divisa.

Sin embargo, es importante señalar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a fluctuaciones en el mercado. Se recomienda seguir de cerca los movimientos futuros para evaluar la sostenibilidad de este crecimiento.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y libra esterlina ha sido del 2.62%, lo que es menor que la volatilidad anual del 3.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

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