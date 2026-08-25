La cotización entre el euro y la libra esterlina registró una caída de -0.4% en la última semana y de -3.05% en el último año, señalando una tendencia bajista sostenida.

En la sesión de apertura de este martes, 25 de agosto de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8549 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,08% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy presenta una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Durante los cinco días consecutivos, se ha observado una disminución constante en su valor, lo que indica que los compradores están siendo más cautelosos.

Este descenso en la cotización puede ser indicativo de un ajuste en el mercado o de una reacción a factores económicos externos. La preocupación entre los inversores podría estar afectando la confianza en esta moneda.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina es del 2.59%, lo que es menor que la volatilidad anual del 3.42%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

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