Este martes, 25 de agosto de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1665 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,01%.

En la última semana, el euro frente al dólar cayó un 0.11%, mientras que en el último año acumuló un 0.48%, indicando una corrección reciente dentro de una ligera apreciación anual.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva, lo que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere que la demanda por el dólar ha crecido, lo que podría impactar en la economía local.

En contraste, esta tendencia al alza podría generar preocupaciones sobre la inflación y el costo de vida, por lo que será importante monitorear cómo evolucionan estas cifras en los próximos días.

El análisis de esta tendencia destaca la necesidad de considerar factores económicos que pueden estar influyendo en la fluctuación del dólar.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar se sitúa en 5.37 %, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.44 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

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