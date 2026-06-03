La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este miércoles, 3 de junio de 2026 es de 17,14 euros y documentan un total de 34.116 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,76%.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. mostró un comportamiento mixto y volátil, con tantas subidas como bajadas, sin jornadas planas y un cierre con dos avances consecutivos que apuntan a un leve impulso alcista dentro de un balance general lateral.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 13.99%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 21.93%. Al comparar ambas cifras, se puede concluir que el 13.99% es menor que el 21.93%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones presentes, la compañía ha mantenido una menor variabilidad reciente en comparación con el desempeño anual.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,27 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, cifra que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás es una compañía española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica al transporte y la gestión técnica del sistema gasista, diseñando, construyendo y operando gasoductos, plantas de regasificación y almacenamientos; no produce gas, presta servicios de infraestructura.

Su línea de negocio principal son los ingresos regulados de la red de transporte y las terminales de GNL, complementados con participaciones internacionales y proyectos de gases renovables (hidrógeno y biometano, como el corredor H2Med). Datos de interés: fundada en 1972, opera la red troncal de alta presión en España, participa en varias plantas de GNL y está enfocada en seguridad de suministro y transición energética.