En el inicio de la jornada del 7 de julio de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se han establecido en 3.50 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación que alcanza las 220,138 acciones. Este movimiento en el mercado representa una variación positiva del 0.60% en comparación con el día anterior, lo que sugiere un interés renovado por parte de los inversores en la emblemática compañía española.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefonica fue mayoritariamente bajista: seis caídas seguidas, dos avances, un retroceso y cierre al alza, con balance negativo y leve recuperación final.

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La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha alcanzado un 27.32%, superando su volatilidad anual del 25.00%. Esta diferencia indica que, en este periodo reciente, el comportamiento de la compañía es inestable y ha experimentado muchas variaciones. La elevada volatilidad semanal sugiere un entorno de incertidumbre que podría afectar las decisiones de inversión y la percepción del mercado sobre la estabilidad de la empresa.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, lo que indica que después de deducir todos los gastos, la empresa ha generado un fondo de inversión negativo.

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La historia de Telefónica

Telefónica, con sede en el Distrito Telefónica (Madrid, España), es una multinacional de telecomunicaciones incluida en el Ibex 35. Opera en Europa y Latinoamérica con marcas como Movistar, O2 y Vivo, ofreciendo telefonía fija y móvil, banda ancha/fibra y TV de pago para particulares y empresas.

Su línea de negocio se centra en la conectividad (redes FTTH y 5G) y en servicios digitales como cloud, ciberseguridad e IoT; también atiende el mercado mayorista. Fundada en 1924, desarrolla y opera infraestructuras de red y destaca por su escala internacional y sus programas de innovación y sostenibilidad.