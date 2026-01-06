En la apertura de mercados de este martes, 6 de enero de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 18,5 euros y registran un volumen de 204697 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,64% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia mayormente alcista, con seis aumentos y solo tres descensos. Esto sugiere un interés positivo por parte de los inversores, a pesar de las caídas ocasionales que podrían reflejar correcciones en el mercado. La estabilidad en algunos días también indica un posible equilibrio en la demanda y oferta de sus acciones.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en un 7.97%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 16.07%. Esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,63 euros el y un mínimo de 18,5 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que se obtiene como un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector.

La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la distribución de energía a través de su red. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.