Este 20 de noviembre de 2025, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Endesa (ELE) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 30.83 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 28,588 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.49% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad y el interés continuo en el mercado de la compañía.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo tres días de aumento. Además, se mantuvo estable en un día. Esta dinámica sugiere una presión negativa en el valor de la acción, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan su rendimiento.

Fuente: narrativas-es

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 24.01%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.72%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente estable, la última semana ha traído consigo una mayor incertidumbre en el mercado.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 32,2 euros el y un mínimo de 20,12 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país.Con una fuerte presencia en el mercado español y en otros países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.