Este viernes, 28 de noviembre de 2025, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) se negocian a 14,19 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 11.544. Esta cifra refleja una variación del -0,07% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de 6 descensos y solo 4 aumentos. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, a pesar de algunos repuntes que podrían indicar intentos de recuperación. La estabilidad en ciertos momentos no ha sido suficiente para contrarrestar la tendencia general.

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 9.48%, que es menor que la volatilidad anual del 16.83%. Esto indica que su comportamiento en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año. La menor volatilidad reciente sugiere una tendencia más calmada en el mercado para la empresa.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,34 euros el y un mínimo de 11,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad y sostenibilidad del suministro energético en España.

Además, Enagás está comprometida con la transición energética y la reducción de emisiones, invirtiendo en proyectos de hidrógeno y biogás. La compañía juega un papel clave en el desarrollo de la infraestructura necesaria para la descarbonización del sector energético, lo que la convierte en un actor relevante en el contexto de la energía limpia en Europa.