Este 16 de enero de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 13.94 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 19,451 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.07% en comparación con el día anterior, reflejando la dinámica del mercado en el sector energético español.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un aumento en seis ocasiones. Sin embargo, también se registraron cuatro descensos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. A pesar de las caídas, la tendencia general parece ser de crecimiento, aunque con momentos de estabilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 18.72%, lo que es superior a la volatilidad anual del 17.10%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, Enagás ha enfrentado un entorno más volátil en comparación con su desempeño a lo largo del último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,94 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español.

Además de su actividad en España, Enagás también tiene presencia internacional, participando en proyectos de infraestructura gasista en otros países. La empresa se compromete con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías que promueven el uso de energías renovables y la reducción de emisiones de carbono.