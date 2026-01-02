Este 2 de enero de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 13.20 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 30,567 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.34% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad del valor de la compañía en el mercado español.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones. Comenzó con un incremento, pero luego experimentó varias caídas y recuperaciones, lo que indica una volatilidad en su desempeño. A pesar de las oscilaciones, la acción parece haber mantenido un nivel de estabilidad en algunos momentos.

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 7.57%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 16.88%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. La menor volatilidad reciente sugiere un periodo de menor incertidumbre en el mercado para la empresa.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,2 euros el y un mínimo de 13,2 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país.

Además, Enagás se involucra en proyectos de energías renovables y sostenibilidad, buscando diversificar su oferta y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético. La compañía también juega un papel clave en la transición hacia un modelo energético más limpio, promoviendo el uso del hidrógeno y otras fuentes de energía alternativas.