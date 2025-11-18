Este martes, 18 de noviembre de 2025, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) se negocian a 14,09 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 25.938. Esta cifra refleja una variación del -0,67% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de una caída significativa. A pesar de algunas recuperaciones, la acción experimentó más descensos que ascensos, lo que sugiere una volatilidad en el mercado y una posible incertidumbre entre los inversores.

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 8.91%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 16.99%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. La menor volatilidad reciente sugiere una tendencia más calmada en sus movimientos de precios, a diferencia de la inestabilidad observada en el periodo anual.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,34 euros el y un mínimo de 11,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad del suministro energético en España.

Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La compañía juega un papel clave en el desarrollo del hidrógeno y otros gases renovables, posicionándose como un actor relevante en el futuro del sector energético en Europa.